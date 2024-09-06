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Barbunya Köftesi

Barbunya Köftesi
KOLAY 20 DAKİKA

Lezzetli ve sağlıklı akşam yemeklerinize tat katacak barbunya köftesi tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Haşlanmış barbunyaları bir mutfak robotuna alın ve püre haline getirin. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın veya rendeleyin. Püre haline getirdiğiniz barbunyaların üzerine soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak köfte harcını hazırlayın.
  • 2

    Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfte şekli verin. Köfteleri buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarana kadar pişirin. Kıyılmış maydanoz serpin. Soğuk veya ılık olarak servis yapın.

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