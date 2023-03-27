Anne Köftesi
Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan köftenin birbirinden lezzetli çeşitleri vardır. O kadar lezzet arasında vazgeçilmez olan tarif ise anne köftesidir. Kolay tarifi ve annemizin köftelerini hatırlatan lezzetiyle anne köftesi tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte malzemesini geniş bir kaba alın. İyice yoğurup ceviz boyutunda parçalara ayırın. Yuvarlayarak köfte şekli verin. Kızartmak için yağı geniş bir tavaya alıp orta ısıda ısıtın.
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2
Köfteleri tavaya yerleştirip, tüm taraflarını kızartın. Kızaran köfteleri kapalı bir kaba alın. Tavada kalan yağda sırayla biberleri ve ikiye bölünmüş domatesleri tavayı sallayarak kızartın.
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3
Daha sonra servis tabağına alın. Köfteleri de tabağına yerleştirin. Son olarak tavada kalan yağda pideleri ısıtın ve servis tabağına aktarın. Sıcak olarak servis yapın.
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4
Anne köftesini kuru fasulye piyazıyla servis yapabilirsiniz.
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