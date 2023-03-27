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Anne Köftesi

Anne Köftesi
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Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan köftenin birbirinden lezzetli çeşitleri vardır. O kadar lezzet arasında vazgeçilmez olan tarif ise anne köftesidir. Kolay tarifi ve annemizin köftelerini hatırlatan lezzetiyle anne köftesi tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köfte malzemesini geniş bir kaba alın. İyice yoğurup ceviz boyutunda parçalara ayırın. Yuvarlayarak köfte şekli verin. Kızartmak için yağı geniş bir tavaya alıp orta ısıda ısıtın.

  • 2

    Köfteleri tavaya yerleştirip, tüm taraflarını kızartın. Kızaran köfteleri kapalı bir kaba alın. Tavada kalan yağda sırayla biberleri ve ikiye bölünmüş domatesleri tavayı sallayarak kızartın.

  • 3

    Daha sonra servis tabağına alın. Köfteleri de tabağına yerleştirin. Son olarak tavada kalan yağda pideleri ısıtın ve servis tabağına aktarın. Sıcak olarak servis yapın.

  • 4

    Anne köftesini kuru fasulye piyazıyla servis yapabilirsiniz.

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