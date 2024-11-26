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Tartlar ve Paylar

TATLILAR TARTLAR VE PAYLAR
Ratatouille Tart

Ratatouille Tart

# Ratatouille Tart
Böğürtlenli ve Keçi Peynirli Tart
ORTA 40 DAKİKA

Böğürtlenli ve Keçi Peynirli Tart

# böğürtlen
Ispanaklı Sufle

Ispanaklı Sufle

# Ispanaklı Sufle
Cevizli ve Çikolatalı Tart

Cevizli ve Çikolatalı Tart

# Cevizli ve Çikolatalı Tart
Narlı Çikolatalı Dilimler

Narlı Çikolatalı Dilimler

# Narlı Çikolatalı Dilimler
Sirkeli Ayvalı Tart

Sirkeli Ayvalı Tart

# Sirkeli Ayvalı Tart
Çilekli Crumble
ORTA

Çilekli Crumble

# Çilekli Crumble
Elmalı Tart
ZOR

Elmalı Tart

# elmalı tart