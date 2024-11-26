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Sütlü Tatlılar

TATLILAR SÜTLÜ TATLILAR
Orman Meyveli, Muhallebili Cup

Orman Meyveli, Muhallebili Cup

# Orman meyveler
Kolay Tiramisu
ORTA 45 DAKİKA

Kolay Tiramisu

# mascarpone peyniri
Dışı Çıtır İçi Yumuşacık Krokolin

Dışı Çıtır İçi Yumuşacık Krokolin

# krokolin
Magnolia Tarifi

Magnolia Tarifi

# Magnolia
Soğuk Baklava

Soğuk Baklava

# Soğuk Baklava
Tavuk göğsü tarifi: Tavuk göğsü nasıl yapılır?
ORTA

Tavuk göğsü tarifi: Tavuk göğsü nasıl yapılır?

# tavuk göğsü
Keçi Labneli Su Muhallebisi
KOLAY

Keçi Labneli Su Muhallebisi

# labne peyniri
Üzümlü Fırın Sütlaç
15 DAKİKA

Üzümlü Fırın Sütlaç

# Üzümlü Fırın Sütlaç