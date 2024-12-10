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Kurabiyeler

TATLILAR KURABİYELER
Alfajores

Alfajores

# alfajores
Mahlepli Tuzlu Kurabiye

Mahlepli Tuzlu Kurabiye

# mahlep
Fındıklı Rulo Kurabiye

Fındıklı Rulo Kurabiye

# Fındıklı Rulo Kurabiye
Bademli Datça Kurabiyesi
ORTA 40 DAKİKA

Bademli Datça Kurabiyesi

# Datça
Halka Kurabiye
ORTA

Halka Kurabiye

# Halka Kurabiye
Kremalı bisküvi
KOLAY

Kremalı bisküvi

# Kremalı Bisküvi
Karamel Sos Eşliğinde Kestane Püreli Beze Tarifi

Karamel Sos Eşliğinde Kestane Püreli Beze Tarifi

# Karamel Sos Eşliğinde Kestane Püreli Beze
Çikolatalı Kurabiye Tarifi
ORTA 30 DAKİKA

Çikolatalı Kurabiye Tarifi

# Çikolatalı Kurabiye