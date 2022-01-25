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Çikolatalı Tatlılar

TATLILAR ÇİKOLATALI TATLILAR
Kolay Tiramisu
ORTA 45 DAKİKA

Kolay Tiramisu

# mascarpone peyniri
Dubai Çikolatası
KOLAY

Dubai Çikolatası

# Dubai Çikolata
Çikolata Soslu Kavanoz Tatlısı

Çikolata Soslu Kavanoz Tatlısı

# çikolata sos
Tahinli Leblebili Brownie

Tahinli Leblebili Brownie

# tahinli leblebili brownie
Bongo Tarifi
ORTA

Bongo Tarifi

# Bongo
Çikolatalı Aromatik Puding Tarifi
ORTA

Çikolatalı Aromatik Puding Tarifi

# Çikolatalı Aromatik Puding
Ev Yapımı Çikolata Tarifi
KOLAY

Ev Yapımı Çikolata Tarifi

# ev yapımı çikolata
Çikolatalı Mus Tarifi
ORTA

Çikolatalı Mus Tarifi

# çikolatalı mus