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Salata

ÖĞÜNLER SALATA
Börülceli Yaz Salatası

Börülceli Yaz Salatası

# Böru¨celi Yaz Salatası
Bahar Salatası
KOLAY

Bahar Salatası

# bahar salatası
Peynirli Karpuz Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Peynirli Karpuz Salatası

# Peynir
Kavun Kabuğunda Meyve Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Kavun Kabuğunda Meyve Salatası

# şeftali
Kabak Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Kabak Salatası

# Kabak Salatası
Domates Dashi Salata
ZOR 50 DAKİKA

Domates Dashi Salata

# Frenk soğan
Taze Patates Salatası
KOLAY

Taze Patates Salatası

# Taze Patates Salatası
Kabaklı, Maş Fasulyesi Salatası
KOLAY

Kabaklı, Maş Fasulyesi Salatası

# Kabaklı