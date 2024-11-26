Tarif Ara

Pancake & Waffle

KAHVALTI & BRUNCH PANCAKE & WAFFLE
Çikolatalı Pancake

Çikolatalı Pancake

# çikolata
Limonlu Pancake
KOLAY

Limonlu Pancake

# Limonlu Pancake
Pancake
KOLAY

Pancake

# Pancake
Karabuğday Unlu Waffle Tarifi
ZOR

Karabuğday Unlu Waffle Tarifi

# Karabuğday Unlu Waffle
Mantarlı Etli Krep Bohça
ORTA

Mantarlı Etli Krep Bohça

# Mantarlı Etli Krep Bohça
Pastırmalı Yumurtalı Krep
KOLAY

Pastırmalı Yumurtalı Krep

# pastırma
Rıcotta Dolgulu Orman Meyveli Krep
KOLAY

Rıcotta Dolgulu Orman Meyveli Krep

# orman
Kaygana
KOLAY

Kaygana

# Kaygana