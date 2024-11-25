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Tatlı Hamur İşleri

HAMUR İŞİ TATLI HAMUR İŞLERİ
30 DAKİKA

Churros

# İspanyol
Marmaris Balı ile Krepler
ORTA 30 DAKİKA

Marmaris Balı ile Krepler

# Marmaris Balı
Çikolatalı Sigara Böreği
ORTA 15 DAKİKA

Çikolatalı Sigara Böreği

# çikolata
Çilekli Rüzgar Gülü Tarifi
KOLAY

Çilekli Rüzgar Gülü Tarifi

# Çilekli Rüzgar Gülü
Ay Çöreği Tarifi
ZOR 50 DAKİKA

Ay Çöreği Tarifi

# Ay Çöreği
Tahinli Pide
ORTA

Tahinli Pide

# Tahinli Pide
Bal Kabaklı Çıtır Yufka
KOLAY 25 DAKİKA

Bal Kabaklı Çıtır Yufka

# Bal Kabaklı Çıtır Yufka
Muzlu Ve Çikolatalı Börek
ORTA 10 DAKİKA

Muzlu Ve Çikolatalı Börek

# muz