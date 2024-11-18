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Cips

ATIŞTIRMALIK CİPS
Pancar Cipsi

Pancar Cipsi

# Pancar Cipsi
Nohut Cipsi

Nohut Cipsi

# Nohut Cipsi
Çıtır Bamya
ORTA 40 DAKİKA

Çıtır Bamya

# Çıtır Bamya
Fırında Patates
KOLAY

Fırında Patates

# Fırında Patates
Tereyağlı Karides
KOLAY

Tereyağlı Karides

# Tereyağlı Karides
Hamsi Çıtırdatma
ORTA

Hamsi Çıtırdatma

# hamsi
Fırında Baharatlı Kabuklu Karides
ORTA

Fırında Baharatlı Kabuklu Karides

# karides
Yoğurt Soslu Yer Elması Cipsi
KOLAY

Yoğurt Soslu Yer Elması Cipsi

# ayçiçeği