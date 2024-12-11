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Akşam Yemeği ve Ana Yemekler

ÖĞÜNLER AKŞAM YEMEĞİ VE ANA YEMEKLER
Bal Kabağı Çorbası

Bal Kabağı Çorbası

# bal kabağı çorbası
Fırında Hamsi

Fırında Hamsi

# fırında hamsi
Börülceli Somon Fileto

Börülceli Somon Fileto

# Böru¨lceli Somon Fileto
180 DAKİKA

Piquant Soslu Bonfile

# The Artısan Mgallery İstanbul
Kore Usulü Acı Tatlı Kızarmış Tavuk

Kore Usulü Acı Tatlı Kızarmış Tavuk

# acı tatlı kızarmış tavuk tarifi
Kuskuslu Somon
ORTA

Kuskuslu Somon

# Kuskuslu Somon
Tereyağlı Somon
ORTA

Tereyağlı Somon

# Tereyağlı Somon
Karabuğdaylı Soğan Dolması
ZOR 50 DAKİKA

Karabuğdaylı Soğan Dolması

# Tolga Atalay