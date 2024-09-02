SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Sıcak havaların gelmesiyle beraber terle atılan sıvı miktarı da artmaya başladı. Vücudumuzun susuz kalmaması için bu dönemde beslenmemize

daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle de susamayı beklemeden su içmeliyiz. Bu sebeple yaz aylarında kilogram başına 30 ml su içmeye özen gösterelim. Örneğin; 70 kg bir bireyin (70x30 = 2.1 litre) günlük ortalama 2-2.5 litre su içmesi gerekir. Egzersiz yapıyorsanız her yarım saat için 1-2 bardak daha su içebilirsiniz. Eğer ki yeterli düzeyde su tüketemiyorsanız 22222 kuralını uygulayabilirsiniz. Sabah aç karnına 2 bardak, kahvaltıda

2 bardak, öğlen yemeğinde 2vbardak, ikindi vakti 2 bardak ve akşam yemeğinde 2 bardak su içerek günlük su ihtiyacınızı karşılamış olursunuz ve su tüketimini alışkanlık haline getirmiş olursunuz.

SU DEPOSU SEBZE VE MEYVELER

Gün içerisinde bunaltıcı sıcak havalardan dolayı iştahımız azalıyor. Bu sebeple yaz aylarında hem serinlemek hem de su ihtiyacımızı karşılamak için bol bol sebze ve meyve tüketmek önemlidir. Su içeriği yüksek sebze ve meyveler, sıvı alımını artırmanın ve sıcak havalarda serin kalmanın lezzetli bir yoludur. Örneğin; sebzelerden salatalık, kabak, kereviz, marul ve domates, meyvelerden ise karpuz, çilek, greyfurt, kavun ve kayısı su deposu besinlerdir. Fakat yaz meyveleri daha tatlı olduğundan bazen porsiyon kontrolünü sağlayamama durumunu yaşayabiliyoruz. Ayrıca yaz meyveleri glisemik indeks yani şeker yükü açısından da daha yüksek değerlere sahip olduğundan kan şekerimizde dalgalanmalara sebep oluyor. Bu sebeple ara öğünlerdeki meyvelerde porsiyon kontrolüne dikkat ederek yanına süt ürünleriyle ya da kuruyemişler alarak tüketmek kan şekeri dengesini sağlamada ve tokluk sürenizi uzatmada faydalı olacaktır. Günde 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketerek hem su ihtiyacımızı karşılamış oluruz hem de kilo vermeyi destekleriz.

GÜNÜN İLK ÖĞÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ

Kahvaltı; günün en önemli öğünü. Yumurta, peynir, zeytin ve bol yeşilliklerinden oluşan güzel bir kahvaltı ile gün içerisinde hem kan şekerimiz dengede kalır hem de bu duruma bağlı daha uzun süre tok kalmış oluruz. Böylece de kilo kontrolünü sağlamak daha da kolaylaşmış olur.

HAREKETTE BEREKET VAR

Her gün 8-10 bin adım atmaya çalışalım. Kışın yürüyüş yapmak için hep bir bahane buluruz. Aman bugün hava çok soğuk çıkıp yürümeyeyim. Aman bugün yoğun iş temposundan yoruldum, yürümeye üşendim denilebiliyor. Tansiyon veya kalp probleminiz yoksa ve ağır ilaçlar kullanmıyorsanız havaların da ısınmasıyla beraber artık akşam saatlerinde veya sabah çok erken saatlerde yürüyüşlerinizi yaparak yağ yakımına destek olabilirsiniz.

TATLI TERCİHİMİZİ SÜTLÜ TATLILARDAN YAPALIM

Canınız tatlı çektiğinde ağır ve şerbetli tatlılar tüketmek yerine sütlü tatlı, dondurma ya da kefir-yoğurt veya sütün içerisine ekleyeceğiniz yaz meyvelerinden soğuk bir içecek ve meyveli yoğurt gibi sağlıklı alternatifler yaparak hem tatlı ihtiyacınızı kesebilir hem de yaz sıcaklarında ferahlayabilirsiniz. Porsiyonlarına dikkat edecek şekilde haftada 1-2 defadan fazla tüketmeyerek yaz tatlılarına beslenmenizde yer verebilirsiniz.

GÜNDE 2 FİNCANDAN FAZLA KAHVE TÜKETMEYELİM

Kahve tüketimini sınırlandırmak sağlıklı bir seçenek olur. Çünkü kafein diüretik etkiye sahiptir. Yaz aylarında vücudumuzdaki su kaybı fazla olur ve kafein alımının artması sıvı kaybının da doğrudan artmasına, vücudumuzun susuz kalmasına sebebiyet verir. Bu sebepten ötürü bitki çaylarına yönelmeniz daha sağlıklı bir tercih olacaktır.