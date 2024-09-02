LEZZET VE SAĞLIĞIN BULUŞMA NOKTASI; PEYNİR

Peynir, protein açısından oldukça zengin bir besindir. 100 gram peynir, ortalama 20-30 gram protein içerir. Protein; kas ve kemiklerin yapımı ve onarımı için gereklidir. Ayrıca tokluk hissini arttırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. 100 gram peynir, günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık olarak yüzde 30-40'ını karşılayabilir. Kalsiyum; kemik ve dişlerin sağlıklı kalması için gereklidir. Kas fonksiyonlarını ve sinir sisteminin işlevini de destekler.

Fosfor bakımından zengin bir besin olup kemiklerin ve dişlerin yapısında önemli rol oynar. Ayrıca enerji üretiminde ve kas fonksiyonlarında da önemlidir. B12 vitamini, riboflavin ve niasin gibi B vitaminleri bakımından da zengindir. B vitaminleri; enerji metabolizması, sinir sistemi fonksiyonları ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için gereklidir. İçeriğindeki A vitamini sayesinde, görme fonksiyonları, bağışıklık sistemi ve cilt sağlığını destekler.

Peynirin bazı çeşitleri potasyum açısından zengin olup, sodyumun vücuttan atılmasına yardımcı olur ve kan basıncının düşürülmesine katkıda bulunur.

Peynirin bazı çeşitlerinin probiyotikler açısından zengin olduğunu da unutmayalım. Probiyotikler; sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı önleyebilir ve faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca triptofan amino asidi bakımından zengindir. Triptofan, serotonin hormonunun öncüsüdür. Serotonin hormonu; ruh halini iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olur.

PEYNİR TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Peynirin birçok faydası olmasına rağmen bazı kişiler için risk unsuru olabilir. Peynir tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır;

Peynirin yüksek yağ içeriği, kalp hastalıkları riskini artırabilir. Bu nedenle, özellikle kalp hastalığı riski yüksek olan kişilerin yağ oranı düşük peynirleri tercih etmeleri önemlidir.

Peynirin yüksek sodyum içeriği, yüksek tansiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, yüksek tansiyon riski yüksek olan kişilerin sodyum oranı düşük peynirleri tercih etmeleri önemlidir.

Peynir, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Peynir alerjisi olan kişiler peynir tüketmemelidir.

Böbrek hastalarının, tuz ve fosfor içeriği yüksek peynir türlerinden kaçınması önemlidir. Tuz ve fosfor; böbrek hastalarında kan basıncının yükselmesine ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, böbrek hastalarının yağsız ve tuzsuz peynirleri tercih etmesi önemlidir.

PEYNİR TÜKETİM MİKTARI

Peynirin tüketilmesi gereken miktar; kişinin yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu ve fiziksel aktivite seviyesine göre değişir. Genel olarak, yetişkinler için önerilen miktar günde 30-50 gram peynir tüketimidir. Bu miktar, yaklaşık 2 dilim peynire denk gelir.

ÇOCUKLARDA PEYNİR TÜKETİMİ

Peynir, çocukların büyümesi ve gelişmesi için oldukça faydalı bir besindir. Doğru miktarda ve doğru şekilde tüketildiğinde, çocuklara birçok sağlık faydası sağlayabilir. Peynir seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde bulundurarak, çocuklarınıza sağlıklı ve lezzetli bir besin sunabilirsiniz.

1-3 yaş arası çocuklar: Günde 1-2 dilim peynir tüketebilir.

Günde 1-2 dilim peynir tüketebilir. 3-6 yaş arası çocuklar: Günde 2-3 dilim peynir tüketebilir.

Günde 2-3 dilim peynir tüketebilir. 6-10 yaş arası çocuklar: Günde 3-4 dilim peynir tüketebilir.

Günde 3-4 dilim peynir tüketebilir. 10 yaş ve üzeri çocuklar: Günde 4-5 dilim peynir tüketebilir.

KEÇİ PEYNİRİ

Keçi peyniri, inek sütünden yapılan peynirlere kıyasla daha az yağ, daha az laktoz ve daha fazla besin değeri içeren, keçi sütünden üretilen bir peynir türüdür. Lezzetli ve çok yönlü bir peynir olan keçi peynirinin, sağlık açısından birçok faydası bulunur.