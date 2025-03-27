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Sebzeli Kereviz Çorbası
Sebzeli Kereviz Çorbası: Doğanın en lezzetli dokunuşu, kerevizin ferah aroması ve sebzelerin besleyici gücüyle buluşuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğan, havuç ve kerevizi küp doğrayın. Soğanı orta boy tencereye alarak zeytinyağında soteleyin. Üzerine havuç ve kerevizi ilave ederek sotelemeye devam edin. Kereviz yaprağını ince kıyın ve kalan malzemelerle birlikte tencereye alın.
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2
Sebzelerin üzerini 4 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip sebzeler ve mercimek yumuşayana dek pişirin.
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3
Ocaktan alıp blender'den geçirin. Daha sonra yeniden ocağa alarak bir taşım kaynatın.
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4
Üzeri için tereyağını tavada eritin. Üzerine kırmızıbiberi ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.