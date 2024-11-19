Günün Menüsü
Köz Biberli Domates Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu ve sade yağı bir tencereye alıp yakmadan birlikte kısa bir süre hafifçe çevirin.
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2
Sırasıyla salça, rendelenmiş kabak, közlenip doğranmış kapya biber ve kabukları soyulup küp doğranmış domatesleri ekleyip karıştırın.
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3
Orta kısık ateşte pişirmeye başlayın. Kaynama başladığında 1 çay bardağı su ilave edip yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Dibinin tutmaması için belirli aralıklarla karıştırın.
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4
Pişen karışımı blender'de çekin. Karabiber, süt ve tavuk suyunu ilave edip bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. Üzerine kaşar peyniri serpip servis yapın.