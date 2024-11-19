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Köz Biberli Domates Çorbası

Köz Biberli Domates Çorbası

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Unu ve sade yağı bir tencereye alıp yakmadan birlikte kısa bir süre hafifçe çevirin.

  • 2

    Sırasıyla salça, rendelenmiş kabak, közlenip doğranmış kapya biber ve kabukları soyulup küp doğranmış domatesleri ekleyip karıştırın.

  • 3

    Orta kısık ateşte pişirmeye başlayın. Kaynama başladığında 1 çay bardağı su ilave edip yumuşayana kadar pişirin. Tuzunu ayarlayın. Dibinin tutmaması için belirli aralıklarla karıştırın.

  • 4

    Pişen karışımı blender'de çekin. Karabiber, süt ve tavuk suyunu ilave edip bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. Üzerine kaşar peyniri serpip servis yapın.

19 Kasım Salı
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